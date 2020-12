Contributo fitti 2019, in erogazione la prima tranche di pagamenti a Pagani

Sono state completate le procedure per l’emissione delle prima tranche di pagamenti del contributo fitti 2019 legge 431/98 nel comune di Pagani. Al momento oltre cento famiglie riceveranno il bonifico con il contributo, le cui pratiche seguite dal consigliere Tommaso Passamano, sono state rallentate dalle tante verifiche e integrazioni richieste dalla Regione Campania, anche alla luce dell’ulteriore contributo Fitto Covid-19 percepito da molti cittadini e dalle verifiche sui percettori di Reddito di Cittadinanza.

L'iter

Si dovranno ora attendere solo i tempi di elaborazione dei pagamenti da parte della banca, perché i beneficiari si vedano accreditato l’importo stabilito. "Molte altre pratiche - precisa il sindaco Raffaele Maria De Prisco - sono in elaborazione e nelle prossime settimane ci saranno integrazioni all’elenco dei beneficiari. Il sostegno alle famiglie è stato stabilito in 1000 euro per allargare il bacino dei beneficiari, visto il momento di forte difficoltà che stanno attraversando tantissime famiglie paganesi. Delle 106 pratiche ultimate, 32 necessitano di integrazioni: i cittadini sottoscrittori dell’istanza saranno contattati dagli uffici comunali per fornire le debite informazioni mancanti nei prossimi giorni. La graduatoria della prima tranche di beneficiari (comprendente anche le pratiche da integrare) è pubblicata sul sito del comune di Pagani. È inoltre affissa in bacheca all’entrata di Palazzo San Carlo.