Palazzetto dello Sport a Salerno: pubblicato il bando, tutte le informazioni

E' stato pubblicato sul siito ufficiale del Comune di Salerno, il bando per la progettazione ed esecuzione del Palazzetto dello Sport. Il termine del bando è fissato al prossimo 9 novembre. Nonostante la complicatissima fase storica, l'Amministrazione prende con determinazione un progetto strategico per la città la cui realizzazione è stata complicata da numerosi imprevisti e traversie indipendenti dalla volontà del Comune.

L'obiettivo

Superati gli ostacoli burocratici ed individuate le risorse economiche, grazie al sostegno della Regione Campania, adesso si entra in una nuova fase operativa per dotare la città ed il suo territorio di un impianto polivalente destinato allo sport ed all'organizzazione di eventi e manifestazioni artistiche, congressuali, fieristiche di grande attrazione. Un segnale importante di fiducia e di rilancio perr la ripresa economica ed occupazionale. Per info: Clicca qui