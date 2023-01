Curiosità: abbattuto il vecchio palezzetto dello sport a San Severino, al via la nuova area

E' stato abbattuto il vecchio palazzo dello sport, a Mercato San Severino: al via, dunque, il restyling della struttura, sulla cui area sorgerà anche un complesso residenziale ecosostenibile. Il nuovo palazzetto dello sport, con 1500 posti a sedere, si estenderà su una superficie di 6200 mq così ripartiti: area coperta di 2300 mq destinata a campo di pallavolo e di basket e piano inferiore adibito a palestre con annessi servizi ed un centro fisioterapico, nonchè aree esterne a verde di 3000 mq e aree esterne a parcheggio di 1400 mq.

Circa gli appartamenti, Sessa Group s.r.l. ha in corso di realizzazione la costruzione di un’area a destinazione residenziale in seguito alla procedura di project financing, in Via Aldo Moro. Le nuove costruzioni sono realizzate tutte in classe climatica A4, dotate di impianto di riscaldamento a pavimento oltre all'impianto di climatizzazione mediante split, entrambi autonomi, ed alimentati da pompa di calore ibrida. In copertura sarà installato un sistema fotovoltaico al fine di rendere autonomo tutto il fabbisogno condominiale. Il "Living Luxury Green" sarà dotato di finiture di lusso. Altra peculiarità di questa costruzione è la densificazione verticale del verde, con i suoi terrazzi giardino che aumentano di estensione all'aumentare dei livelli. Presso il "Living Luxury Green" sono disponibili tre tipologie di appartamenti, quelle da 86 mq e 68 mq ubicate al primo ed al secondo piano e quella da 155 mq dal terzo piano in poi. A queste superfici si vanno ad aggiungere quelle dei terrazzi-giardini.

Foto di Antonio Capuano