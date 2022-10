Aumenti sul grano e caro bollette, la provocazione di una panificatrice: "Ecco il Panikea"

"Geniale” la provocazione di una panificatrice di Auletta, Petronilla Cavallo, sul delicato tema dei rincari sul prezzo del pane. Ad attenzionare la singolare iniziativa, l'Associazione Panificatori della Provincia di Salerno che, a mezzo Facebook, ha fatto rimbalzare l'efficace messaggio della commerciante, ideatrice del "Panikea". Preoccupa, infatti, l’inflazione che fa impennare il prezzo del pane, con un +18%. Le ragioni sono legate al conflitto tra Russia e Ucraina che, oltre ad essere esportatori di grano, sono tra i principali produttori di fertilizzanti.

L'idea

Dunque, la panificatrice, per mantenere basso il prezzo del pane, ha lanciato il “PanIkea” ed ha pubblicato una foto con acqua, lievito e farina, alias il kit per preparare il pane, in vendita al prezzo di 2 euro e 50 centesimi affiancata da un biglietto con il messaggio “la corrente, il gas e il lavoro ce lo mettete voi”.