Parapoti: Montecorvino Pugliano la Provincia completa i lavori per la viabilità di accesso

Completati i lavori di messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale della viabilità d’accesso alla ex discarica di Parapoti, a Montecorvino Pugliano, per un importo di euro 342.979 euro. A renderlo noto, la Provincia di Salerno.

La soddisfazione di Alfieri

“L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania che ha approvato l’idea di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della viabilità d’accesso. L’ex discarica di Parapoti è stata tra i primi siti di discarica ad essere definitivamente chiusa grazie alla progettazione e direzione dei lavori della Provincia di Salerno. Nella prima decade di luglio l’intervento sulla viabilità locale sarà completato con la segnaletica orizzontale e verticale".