Dalla gastronomia alle banche: prende forma la nuova area commerciale del parco giardino orientale

Inizia a prendere forma, l'area commerciale sita sotto ad una delle torri del parco giardino orientale, a Salerno. In particolare, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, stanno per aprire i battenti una farmacia e un ristorante asiatico, "Kong".

Già operativa, intanto, la nuova sede della banca Sella. Presente, infine, il panificio e gastronomia Elia. Cresce la curiosità.

Foto di Antonio Capuano