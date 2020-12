Ristori immediati: le Partite Iva tornano in piazza Amendola

Tornano in piazza Amendola, a Salerno, il 7 dicembre, alle 11, le Partite Iva, per rinnovare la richiesta dei ristori immediati. I lavoratori di tutte le categorie mirano a recuperare le perdite dicembre, chiedendo il blocco utenze (sospensione per morosità, riduzione oneri di sistema e possibilità di rateizzazione), sostegno a neo-imprese con liquidità, incentivi veloci e strumenti e sostegno sociale ai cittadini in difficoltà.

"Specifichiamo che la manifestazione non è autorizzata ed è libera da ogni associazione di categoria o politica. Ogni cittadino è libero di parteciparvi", hanno precisato gli organizzatori. La manifestazione indetta dalla Associazione di Imprese Salerno e Provincia AISP.