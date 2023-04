Pasqua e Pasquetta senza sold out per il meteo, ma il bilancio degli operatori turistici è incoraggiante

Una Pasqua e una Pasquetta incoraggianti, da un punto di vista turistico, in Cilento e in Costiera Amalfitana. Da Capaccio Paestum ad Agropoli fino ad Acciaroli e Palinuro: innumerevoli le persone che hanno scelto la costa sud del territorio provinciale, per trascorrere il pranzo fuori porta in famiglia o con gli amici. Notevole, anche l'affluenza prevista in Costiera Amalfitana, presa letteralmente d'assalto soprattutto dai turisti stranieri, nonostante le condizioni meteo ballerine che, con molta probabiltà, non faranno tuttavia registrare il sold out.

Il primo bilancio di Federalberghi Salerno

"Stiamo verificando percentuali di riempimento delle strutture ricettive molto alte, sia in costiera amalfitana che nella città di Salerno. - ha assicurato il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi - Risultano leggermente inferiori, ma comunque elevate, in Cilento, dove tradizionalmente i flussi turistici divengono consistenti a partire dal mese di maggio. Complessivamente, comunque, i dati delle festività pasquali sono buoni e sono sorretti da un corposo flusso di turisti stranieri che tornano ad affollare le nostre zone. Le previsioni meteo non ottimali hanno impedito il sold out che diversamente avremmo certamente registrato. Siamo, comunque, molto ottimisti per il 2023 e raccomandiamo ai nostri connazionali di prenotare per tempo le proprie vacanze".

L'osservazione dell'Abbac

"Il periodo pasquale è un test importante, si va verso la normalizzazione dopo la pandemia. La maggior parte delle prenotazioni riguarda turisti stranieri -incalza sui social Agostino Ingenito dell’Abbac - Non mancano alcune difficoltà, quali speculazioni, carenza di trasporti pubblici regionali, criticità per il traffico in Costiera e decoro urbano e sicurezza da rafforzare", ha concluso.