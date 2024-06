“Piano Eliminazione Barriere Architettoniche”: in arrivo il finanziamento regionale per Roscigno

Il Comune di Roscigno ha ottenuto un finanziamento regionale per dotarsi del “Piano Eliminazione Barriere Architettoniche”, strumento che permette la conoscenza delle barriere presenti sul territorio a livello di mobilità, proponendo soluzioni e livelli di criticità, in modo da favorire interventi in grado di garantire un territorio fruibile da un'utenza allargata.

"Per essere considerati una comunità inclusiva bisogna avere attenzione verso tutti i cittadini e soprattutto verso le fasce sociali considerate più deboli – sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri - Con il PEBA avremo modo di programmare gli interventi necessari per rendere accessibile il nostro territorio a tutti".