Nuovi asili e restyling del cineteatro a Pellezzano: pubblicati i bandi di gara per gli interventi

Sono stati pubblicati tre bandi di gara a Pellezzano, per la realizzazione del nuovo asilo comunale di Cologna, nonchè per la ristrutturazione dell'asilo in via Vitale e per i lavori di efficientamento energetico e tecnologico al cineteatro Charlot di Capezzano. “Si tratta – ha spiegato il sindaco Francesco Morra – di tre interventi molto attesi, che vanno a migliorare il livello strutturale degli edifici pubblici presenti sul nostro territorio, sfruttando le risorse provenienti dal PNRR. Un’opportunità unica, che ci permetterà di rendere maggiormente efficienti le nostre strutture, offrendo servizi sempre più fruibili alla collettività e soprattutto all’avanguardia, dotati di più ampi livelli di sicurezza”.

I dettagli per gli asili

Nel caso della realizzazione dell’asilo nido comunale presso la scuola dell’infanzia di Cologna, la progettazione prevede la riqualificazione funzionale degli spazi esistenti in questa scuola, volta proprio a riqualificare da un punto di vista energetico l’intero sistema delle strutture presenti sul territorio cercando di dare un segnale importante nella visione coordinata degli ecosistemi presenti, presentandosi anche come nuova offerta formativa per le famiglie che intendono iscrivere i loro figli in istituti presenti in loco. Per quanto concerne, invece, i lavori di ristrutturazione dell’asilo in via A. Vitale, essi consistono nel rinforzo strutturale delle pareti esterne con struttura a spessore sia sul lato interno che esterno e il rinforzo della parete interna a sostegno del solaio dell’interpiano. Il sistema prevede l’eliminazione del vecchio intonaco, l’eliminazione dei fori e buchi esistenti, la stesura di una struttura di rinforzo, la rasatura e la pitturazione. E ancora, il rinforzo del solaio di interpiano con rinforzo dei travetti con strisce di carbonio incassate tra i due muri in modo da rinforzare la struttura la sostituzione di frutti e plafoniere interne con plafoniere a led dove si eseguono i lavori, il rifacimento di infissi esterni e il rifacimento dei servizi igienici.

Il cineteatro

L’ultimo intervento al Cinema Teatro “Charlot” di Pellezzano riguarda l’adeguamento dell’impianto elettrico di forza motrice e di illuminazione interna ed installazione di UPS e gruppo elettrogeno per utenze preferenziali; la realizzazione di un sistema domotico – building automation per la gestione automatizzata di impianti di illuminazione-clima e carichi speciali, l’adeguamento dell’impianto sala cinema a pompa di calore; l’installazione di una nuova pompa di calore idronica aria-acqua per zone foyer-ingresso-bar-uffici-salecamerini e servizi. Ancora, l’utilizzo di corpi illuminanti a led; arredi speciali ed automazioni per cineteatri, due defibrillatori semiautomatici, impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e controllo remoto, adeguamento impianto antincendio e impianto rilevazione incendi e le opere edili di efficientamento dell’involucro edilizio.