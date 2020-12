Battipaglia: erogazione anticipata dei ratei pensionistici, il calendario del ritiro alle Poste

Garantire i propri servizi a tutte le comunità locali, nel costante rispetto della tutela della salute dei propri lavoratori e dei cittadini, ai tempi della pandemia: questo l'obiettivo di Poste Italiane che, anche per il mese di gennaio 2021, procederà all’erogazione anticipata dei ratei pensionistici a partire dal 28 dicembre e fino al 2 gennaio. Tale decisione è finalizzata a venire incontro alle esigenze degli interessati riducendo, così, i disagi, di alcune delle persone più fragili delle nostre comunità.

L'accesso agli sportelli, si procederà come segue:

- Per gli Uffici Postali aperti 6 o 5 giorni I cognomi:

-dalla A alla C lunedì 28 dicembre;

-dalla D alla G martedì 29 dicembre;

-dalla H alla M mercoledì 30 dicembre;

-dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre;

-dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio.

Nel caso di Uffici Postali non aperti su 6 o 5 giorni si rappresenta quanto segue.

Apertura su 4 giorni:

I cognomi:

dalla A alla C giorno 1;

dalla D alla K giorno 2 ;

dalla L alla P giorno 3 ;

dalla Q alla Z giorno 4.

Apertura su 3 giorni:

I cognomi:

dalla A alla D giorno 1;

dalla E alla O giorno 2 ;

dalla P alla Z giorno 3.

Apertura su 2 giorni:

I cognomi:

dalla A alla K giorno 1

dalla L alla Z giorno 2

Per tutti gli Uffici Postali aperti in un’unica giornata in tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.