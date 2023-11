“Il Suolo Vivo, Nuovo Paradigma per un’Agricoltura innovativa”: convegno alla Fondazione Mida a Pertosa

“Il Suolo Vivo, Nuovo Paradigma per un’ Agricoltura innovativa”: è questo il titolo del convegno in programma per lunedì 4 dicembre, alle ore 9.30, presso la Sala Mida 01 della Fondazione Mida a Pertosa per “sottolineare l’importanza e il ruolo del suolo come elemento chiave dell’ecosistema agrario e il suo ruolo nell’ambito della sicurezza alimentare. Senza un suolo vivo e Fertile non può esserci futuro”.

I relatori

Partecipano all’evento oltre per i saluti Istituzionali i sindaci di Pertosa Domenico Barba e di Auletta Pietro Pessolano, Maria Rosaria Carfagna (presidente Fondazione MIDA), Maurizio Camillo (presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno) e Giuseppe Coccorullo (presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni). L’incontro che ha l’obiettivo di aprire una finestra sull’incredibile storia del suolo vivo la sua importanza in agricoltura vedrà inoltre i contributi Vincenzo Michele Sellitto esperto di suolo, accademico dei Georgofili e membro del comitato scientifico della Fondazione MIDA, di Catello Pane del CREA- Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, e per chiudere di Michele Buonomo di Legambiente.

L’evento è aperto a tutti: studenti, agronomi, agricoltori, tecnici e chiunque voglia approfondire la meravigliosa complessità e allo stesso tempo fragilità dell’elemento essenziale per la nostra esistenza, il suolo.