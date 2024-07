Movida in crisi a Salerno, Pessolano: "La Notte Bianca non è la soluzione"

“La vita serale e notturna a Salerno, nonchè l’indotto economico a loro collegato, è in crisi: la Notte Bianca non è la soluzione a problematiche croniche che necessitano di interventi concreti da parte del Comune”.

Lo osserva il consigliere comunale capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. “Come ogni anno si susseguono annunci entusiastici da parte dell’amministrazione comunale sui grandi eventi organizzati in città, tra cui la kermesse che si svolge come di consueto nel primo weekend di Luglio. A tal proposito, suggerirei una calendarizzazione differente con lo svolgimento dell'evento da effettuarsi esclusivamente nel sabato di due settimane consecutive, abolendo così la domenica, giorno meno frequentato in quanto precedente a quello lavorarivo. Le presenze a Salerno in occasione della Notte Bianca saranno sicuramente numerose: tuttavia, questo dato di fatto - occasionale ed estemporaneo - non può alleviare la ferita che da tempo si è aperta nella movida salernitana. Quello che dall’amministrazione è definito come un grande evento, infatti, non risolve alcune delle criticità strutturali che riguardano la nostra città e che la rendono scarsamente attrattiva, con un effetto a cascata non solo sugli esercizi commerciali ma anche su bar, ristoranti e locali notturni. Innanzitutto, la movida salernitana ha perso appeal per la carenza di parcheggi a costi contenuti e sostenibili per giovani e famiglie, che non possono elargire somme elevate per fruire delle aree di sosta. - prosegue- Inoltre, le strade di gran parte della città, come più volte segnalato senza che sia stata assunta alcuna contromisura efficace, sono scarsamente illuminate in seguito ai lavori di efficientamento energetico. La conseguenza è che si è sviluppato negli ultimi anni un vero e proprio circolo vizioso che ha reso Salerno sempre meno frequentata da parte dell’utenza di tutto il comprensorio".

L'appello del consigliere

"Occorre invertire radicalmente la rotta, facendo scelte coraggiose. Bisogna rendere le aree parcheggio di Crescent, Piazza Mazzini e Piazza della Concordia fruibili a prezzi contenuti, specie nel fine settimana, e, contestualmente, potenziare il trasporto pubblico serale e notturno verso i quartieri della zona orientale e quelli collinari, per favorire in modo concreto e fattivo una mobilità alternativa all’utilizzo dell’automobile. Va, poi, liddove necessario, ulteriormente potenziata l’illuminazione nelle aree del centro storico, specie quello alto, maggiormente a rischio. Occorre dare anche maggior attenzione alla sicurezza, inoltre, mettendo in campo una task force di controlli con l’ausilio di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine in tutta la città, specie nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, per garantire che le serate dei salernitani possano trascorrere in un clima sereno. Bisogna evitare che continui a dilagare il consumo di alcolici tra i minorenni, come da me sottolineato in Commissione Politiche Sociali: è un fenomeno, purtroppo, molto diffuso. Ma, al contempo, bisogna anche arginare fenomeni di microcriminalità pure presenti, la cui incidenza è ulteriormente cresciuta negli ultimi anni. Tutto questo non può prescindere da azioni a monte, che rendano la nostra città attrattiva per flussi di qualità. Va messa a punto una cartellonistica di eventi e manifestazioni che richiamino tutte le fasce d’età e che, soprattutto, interessino trasversalmente tutti i quartieri cittadini, onde evitare che esistano zone di serie A e di serie B”.