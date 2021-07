PFormGroup presenta “Un’impresa possibile”: misure di sostegno all’autoimprenditorialità

“Un’impresa possibile. L’esperienza Yes I Startup e le altre misure di sostegno all’autoimprenditorialità”. È questo il titolo dell’evento digitale organizzato da PFormGroup, realtà salernitana attiva con successo in tutto il Mezzogiorno

“Un’impresa possibile. L’esperienza Yes I Startup e le altre misure di sostegno all’autoimprenditorialità”. È questo il titolo dell’evento digitale organizzato da PFormGroup, realtà salernitana attiva con successo in tutto il Mezzogiorno nel settore della formazione specialistica e consulenza professionale e dei servizi di ricerca e selezione del personale, in programma domani 6 luglio in diretta sulla pagina Facebook di PForm e sulle pagine Facebook dei media accreditati.

I dettagli



L’incontro, che si terrà nella sede di via San Leonardo a Salerno, si focalizzerà sulla costituzione di nuove imprese grazie a “Yes I Startup” e alle altre misure di sostegno all’autoimprenditorialità, con testimonianze di giovani imprenditori e best practices del settore della formazione. All’appuntamento interverranno il CEO di PFormGroup Alfonso Esposito, l’Assessore alle Politiche Giovanili e all'Innovazione del Comune di Salerno Mariarita Giordano, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano, il Manager dell’Innovazione ed Esperto in Finanza Agevolata Roberto D’Elia, il Responsabile della sede Calabria di PFormGroup Adriano Ritacco e il corsista IFTS Antonio Paraco. “Questo evento digitale vuole fornire ai giovani con un’idea imprenditoriale utili spunti di riflessione, attraverso la presentazione di casi reali e storie di successo e un approfondimento sulle principali misure di sostegno e percorsi di formazione”, spiega Alfonso Esposito, CEO di PFormGroup.