Piano nazionale Transizione 4.0 e Pnrr: venerdì 25 febbraio meeting online con gli imprenditori organizzato da PIDMed

“Competenze digitali e misure di agevolazione per le imprese. Il Piano nazionale Transizione 4.0 e il PNRR”, questo è il titolo del meeting online in programma venerdì 25 febbraio a partire dalle ore 18 e organizzato da “PIDMed”, progetto promosso dalla Camera di Commercio di Salerno con il programma Societing 4.0 dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Saccone, Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Confindustria Salerno.

I partecipanti

Un’occasione di approfondimento e confronto in cui si parlerà degli incentivi alle imprese previsti dal piano 4.0 e dal Pnrr, alla presenza di illustri ospiti tra cui: Antonio Romeo di Unioncamere, direttore Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica, Marco Calabrò, direttore divisioni politiche per l’innovazione per la politica industriale – direzione generale per la politica industriale l’innovazione e le piccole e medie imprese (DGPIIPMI) del Ministero dello Sviluppo Economico, Angelo Giuliano, Direttore Meditech – Competence Center Industria 4.0, Alex Giordano docente di Trasformazione Digitale presso l’Università Federico II di Napoli e diretto scientifico PIDMED. Nel programma dell’incontro, previsti gli interventi di Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro, e di Fausto Salvati, direttore generale di Banca Campania Centro, Lina Piccolo, vice presidente Confindustria Salerno, Edoardo Gisolfi, presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, e Giorgio Scala, presidente Fondazione Saccone. Il workshop avrà un taglio molto pratico e dalle voce dirette dei principali attori nazionali del Piano Transizione 4.0 saranno date precise indicazioni per usufruire dei tanti vantaggi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Competence Center Industria 4.0 Meditech, dal sistema Camerale e dalla Camera di Commercio di Salerno .

Per saperne di Più: https://www.pidmed.eu/transizione-4-0-competenze-digitali-e-misure-di-agevolazione-per-le-imprese/

Per iscriversi e partecipare: https://bit.ly/MeetingonlinePNRR