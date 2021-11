Piazza della Libertà, la pulizia costerà 900 euro al giorno

Costa 900 euro al giorno, il servizio di pulizia di piazza della Libertà. Il dato emerge dall’impegno di spesa del Comune per il 2022 con “Salerno Pulita”: poco più di 28 milioni di euro per i servizi che la società partecipata svolge in base al contratto di servizio, ma anche di altre voci di spesa.

I dettagli

Come riporta La Città, c’è un aggravio rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio: le operazioni aggiuntive già messe a bilancio dal Comune sono superiori ai 2 milioni. In particolare, nel 2022 sono stati assegnati 1.850.731 euro per l'attività di spazzamento stradale, svuotamento dei cestini gettacarte e lavaggio strade del centro cittadino (che la società in house svolge da marzo dello scorso anno), nonchè 148.530,91 come quota di ammortamento per i lavori eseguiti dalla società all'impianto di compostaggio nel 2017 e nel 2018. E, ancora, 50mila euro per l'acquisto da parte della società in house per gettacarte, campane per la raccolta del vetro e bidoni carrellati e 328.588, 49 euro per spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini, lavaggio e disinfezione di piazza della Libertà, compresi i giardini. Infine, previsti 275mila euro per i costi legati all'emergenza Covid come la raccolta dei rifiuti domestici per i contagiati. Nei fondi del prossimo anno, anche 264mila euro a disposizione in caso di emergenze o se il conferimento dell'organico fosse destinato ad impianti diversi da quello della zona industriale.