Pnrr, la Comunità Montana Vallo di Diano istituisce un ufficio bandi al servizio dei Comuni

La Comunità Montana Vallo di Diano apre un canale privilegiato di comunicazione e informazione rivolto ai Comuni aderenti, allo scopo di coadiuvarli nella fase di programmazione delle candidature ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sul sito web PNRR Informa (https://www.montvaldiano.it/PNRRinforma/ , accessibile anche dalla piattaforma della Comunità Montana) gli amministatori del Vallo di Diano potranno trovare i bandi e tutti i loro allegati, raccolte delle risposte alle FAQ, norme statali o regionali a supporto dei Soggetti destinatari dei bandi, video esplicativi di ciascun bando e ogni ulteriore informazione che possa tornare utile nella compilazione dei progetti a chi, nei Comuni, è e sarà impegnato in questo non facile compito.

I dettagli

Le informazioni sono ripartite seguendo lo schema delle 6 Missioni del PNRR. Un’apposita sezione della homepage del sito mette in rilievo le scadenze di ciascun bando, un’altra evidenzia le informazioni più attuali e su cui si vuole sollecitare un approfondimento. Una newsletter informa i sindaci e gli amministratori interessati circa le novità pubblicate sul sito: normative nazionali e regionali, bandi, aggiornamenti e nuovi video esplicativi, periodicamente presentati nella sezione dedicata.Il sito è curato in tutti i suoi contenuti dall’Ufficio PNRR, il cui personale è a disposizione dei Comuni per fornire chiarimenti e supporto tecnico-amministrativo nella fase di programmazione dei progetti di adesione ai bandi PNRR che saranno pubblicati dai rispettivi Ministeri. Questo ufficio è stato fortemente voluto dalla Comunità Montana Vallo di Diano per fornire un sostegno alle amministrazioni comunali, avvalendosi di strumenti appositamente messi a disposizione dal Ministero per la Coesione Territoriale.