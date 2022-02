Pnrr a Moio della Civitella, incontro sul piano di sviluppo locale diretto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Proseguono i convegni tematici atti a presentare le opportunità per lo sviluppo strategico dei territori. Dopo quelli tenuti nei principali Siti Unesco della Regione Campania per presentare i progetti già finanziati del bando Cultura Crea, per rendere la Cultura fonte di Imprenditoria, il prossimo 27 febbraio, a partire dalle 16.30, presso la Antica Chiesa di San Bartolomeo in Pellare, nel

Comune di Moio della Civitella, a cura del Comitato Nazionale Tecnicodell’Autoimpiego, si terrà la presentazione del Piano di Sviluppo Locale Direttoovvero un progetto teso alla sburocratizzazione dei finanziamenti agevolati riservati a donne e giovani, imprenditori e start-up, finalizzato alla valorizzazione dei territori italiani attraverso procedure semplificate e dirette.Ad aprire i saluti del Sindaco Enrico Gnarra, seguirà l’intervento dell’Avv. EsterPugliese, Vice Presidente Comitato Tecnico Autoimpiego, che modererà l’incontro. Si entrerà nel vivo del discorso con il Dott. P. Angelo Cicalese, Presidente ComitatoTecnico Autoimpiego, che illustrerà importanti opportunità imprenditoriali nate da una lettura strategica delle risorse locali dei territori mediante l’impiego della FinanzaAgevolata. A chiudere la Dott.ssa Elisabetta De Cesare, Istruttore Senior Progetti Finanza Agevolata. L’obiettivo è quello di identificare delle opportunità imprenditoriali offerte dai territori italiani di riferimento e da una rilevazione delle risorse umane potenzialmente disponibili ed idonee a realizzare imprese attente a cogliere quelle opportunità imprenditoriali con finanziamenti agevolati di Stato relativi a misure già operative. Attraverso questo virtuoso sistema di organizzazione è possibile valorizzare i territori mediante il recupero e la valorizzazione delle risorse locali, sia materiali che umane, messe a sistema attraverso la creazione strategica di imprese con finanziamenti agevolati di stato mirati in settori chiave per lo sviluppo socio-economico dei territori nei quali viene utilizzato il piano stesso. Allo stato attuale sono stati finanziati molti progetti in Comuni chiave con la realizzazione di imprese di grande utilità locale sia ai fini di servizi offerti alla collettività, sia in relazione alla creazione di nuovi posti di lavoro in forma di autoimpiego e autoimprenditorialità.