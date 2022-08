PNRR: 3 milioni e 200mila euro a San Severino per asili e scuole d'infanzia

Circa 3 milioni e 200mila euro: a tanto ammonta il maxi finanziamento assegnato con fondi PNRR dal MIUR al Comune di Mercato S.Severino per asili nido e scuole dell’infanzia. Il primo progetto ammesso a finanziamento per 1 milione e 506mila euro riguarda la realizzazione del Polo per l’Infanzia al Capoluogo: la nuova struttura andrà ad accrescere l’offerta dei servizi educativi a Mercato S.Severino. Il secondo progetto, ammesso a finanziamento con riserva in attesa di ulteriori stanziamenti, ha un importo di 1 milione e 670mila euro e riguarda la realizzazione dell’asilo nido adiacente la scuola Emilio Coppola.

Parla il sindaco Antonio Somma