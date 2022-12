Porta Ovest: approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dello stralcio 1

Il Comune di Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativa all'intervento "completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta Ovest - stralcio 1" per un importo di 50 milioni di euro provenienti da risorse stanziate con Delibera Cipe 54/2016. Lo ha annunciato il gruppo Facebook Arcan: l'intervento consentirà un miglior collegamento in uscita e in entrata tra l'autostrada Napoli-Salerno e i tunnel di porta Ovest.

I dettagli

Con il secondo stralcio ancora in fase di progettazione, invece, si prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio nell'area dell'ex Cernicchiara e di vettori meccanizzati per raggiungerlo dal centro cittadino. Per vincoli legati al finanziamento, l'appalto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere affidato entro il giugno 2023. Non è escluso, dunque, che si procederà ad un appalto integrato per affidare la conclusione della progettazione e la realizzazione stessa dei lavori.