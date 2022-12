Porto di Salerno, chiude il 2022 con 64mila sbarchi da 19 compagnie di navigazione

Con l'arrivo, il 10 dicembre scorso, della nave Artania si è chiusa, a Salerno, la stagione crocieristica 2022. Ed e' tempo di bilanci. Sono 63.189 le persone sbarcate, nel corso di quest'anno, al porto del capoluogo di provincia campano dalle 19 navi da crociera approdate. Il dato è stato reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla Stazione Marittima. L'arrivo dei crocieristi porta con sè anche ricadute economiche sul territorio.

I dati

Secondo i dati del Mit diffusi durante l'incontro di stamane, ammonta a 62 euro la stima di spesa per crocierista 'home port', mentre sale a 81 euro la stima di spesa per crocierista in transito. A questi, si aggiunge anche la stima di spesa per ogni membro dell'equipaggio: 30 euro. "La stagione 2022 è stata una stagione di ripartenza - sottolinea il presidente di Salerno Cruises Giuseppe Amoruso - ricordando che c'e' stato "in servizio, finalmente, nel mondo, circa l'85% della flotta che corrisponde al 94% della capienza di passeggeri. A Salerno, abbiamo fatto circa 64mila passeggeri". Giuseppe Gallozzi, presidente di Salerno Stazione Marittima, evidenzia che "abbiamo visto incrementi a doppia cifra della percentuale di persone che scelgono di vivere l’esperienza Salerno e rimanere qui quando si attracca al porto". Nel frattempo, si sta lavorando "a sviluppare l'home port Salerno, cioè la partenza della nave da crociera a Salerno", ricorda l'amministratore delegato di 'Salerno Stazione Marittima'. Al report sui numeri crocieristici si aggiungono quelli legati ai traghetti. Hanno viaggiato 64.400 persone a bordo delle due linee (Alicost e Navigazione libera del Golfo) che collegano Salerno a Capri e Salerno ad Amalfi, Positano, Capri, Ischia e Procida e che partono e arrivano al molo Manfredi.