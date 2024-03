Poste, i salernitani scelgono il risparmio postale con oltre 1 milione e mezzo di buoni fruttiferi

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato e senza costi di emissione, gestione o rimborso, i Buoni Fruttiferi Postali si confermano come una delle forme di investimento preferite dai cittadini della provincia di terra di lavoro: sono infatti 1.667.271 i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti. Nel salernitano dunque, ogni cittadino possiede circa 2 Buoni Fruttiferi Postali. Numeri che confermano l’importanza di questi prodotti nelle scelte di risparmio degli italiani: in totale sono quasi 44 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti nel Paese.

I dati di Poste

I buoni sono sottoscrivibili in tagli da 50 euro e multipli con una ritenuta fiscale del 12,50% e l'importo massimo sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro. Buoni possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche ed è ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni postali fruttiferi possono essere cartacei o dematerializzati, per questi ultimi è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. Accanto ai classici Buoni Ordinari, con durata massima di 20 anni e un rendimento fisso e crescente nel tempo, corrisposto al momento del rimborso, sono disponibili i Buoni Risparmio Sostenibile, con una durata di 7 anni e n rendimento fisso, corrisposto al momento del rimborso, più un eventuale Premio, solo a scadenza dei 7 anni, legato all’andamento, se positivo, dell’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel periodo di possesso del Buono, i Buoni 3x4 e 3x2 con un rendimento fisso e crescente nel tempo riconosciuto , rispettivamente, al compimento del 3°, 6°, 9° e 12° anno e al compimento del 3° e 6° anno di sottoscrizione e i Buoni Fruttiferi dedicati ai Minori, intestabili esclusivamente ai minori di 18 anni una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore. Il Buono è sottoscrivibile e rimborsabile presso tutti gli uffici postali.

Le offerte

A Salerno e provincia, inoltre, è disponibile l’Offerta Supersmart 360 giorni dedicata a tutti i titolari di Libretto Smart, che consente di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 2,50% sulle somme accantonate e portate a scadenza dei 360 giorni. Disponibile anche l’Offerta Supersmart Pensione 364 giorni dedicata a chi ha presentato una richiesta di accredito di una pensione INPS presso Poste Italiane o che abbia ricevuto almento un accredito sul Libretto Smart. Ha una durata di 364 giorni e permette di ottenere un tasso di interesse lordo a scadenza del 3,50%.