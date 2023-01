Poste, in provincia di Salerno disponibili i dati per la richiesta Isee

Da oggi per i cittadini della provincia di Salerno è possibile richiedere anche on-line i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2021 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee (indicatore della situazione economica equivalente). La certificazione sarà disponibile in tempo reale. "Per poterla ottenere - fanno sapere da Poste - sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata".

Digitalizzazione

"Le nuove modalità di accesso al servizio - continua la nota di Poste Italiane - confermano il processo di digitalizzazione avviato da Poste Italiane. Oggi sui canali digitali offerti dall’Azienda è infatti possibile accedere ai servizi offerti in totale sicurezza".