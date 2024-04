Comune di Salerno: via libera per la presentazione della Scia on-line

Al via, da oggi, la possibilità di presentazre la Scia on-line: lo rende noto il Comune di Salerno. Sul sito istituzionale del Comune, infatti, sono stati attivati i link per poter presentare i documenti, ex articolo 22 DPR 380.2001. Cittadini, professionisti ed imprese potranno usufruire del servizio on line tramite i link al Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia, al S.U.E. (Sportello Unico per l'Edilizia) all'Ufficio Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate.

La nuova procedura non prevede alcun costo aggiuntivo. La Scia digitalizzata garantisce semplificazione amministrativa ed operativa tanto per gli utenti quanto per gli uffici, rende più celere l'intera procedura, consente agli interessati di visualizzare costantemente lo svolgimento della pratica per eventuali modifiche ed integrazioni. Una trasformazione digitale importante, sostenuta dall'assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Commercio, Dario Loffredo, che sarà progressivamente estesa anche ad altri settori.