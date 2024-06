Agropoli: via libera al progetto per il nuovo parcheggio in via Dante Alighieri

Approvato il progetto per il nuovo parcheggio in via Dante Alighieri, ad Agropoli. Proseguono, infatti, gli interventi di rigenerazione urbana: è stato approvato dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova area di sosta. I lavori, con un investimento di circa 222mila euro, porteranno al recupero di un’area in disuso acquisita dal Comune di Agropoli da RFI (Rete Ferroviaria Italiana). I lavori riguarderanno la pavimentazione stradale in asfalto, la delimitazione dell’area con recinzione tramite la creazione di muretti con ringhiera. L’ingresso al parcheggio sarà predisposto in prossimità della rotatoria mentre l’uscita avverrà direttamente su via Dante Alighieri, in direzione del centro cittadino. Verranno realizzati circa 35 posti auto di cui 3 riservati ai disabili.

Soddisfatto il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: