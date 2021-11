Riqualificazione di Palazzo Genovese: il Comune propone un progetto da 35 milioni di euro

Riqualificare e valorizzare Palazzo Genovese: questo lo scopo del progetto presentato dalla giunta comunale di Salerno in occasione di una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi sui siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. A pubblicare il bando a cui anche Palazzo di Città partecipa, l’Agenzia di coesione territoriale.

L’obiettivo è di creare un ecosistema per l’innovazione digitale sostenibile ccon laboratori, sala congressi, spazio coworking, sala formazione per un costo totale di 35milioni di euro, come riporta Il Quotidiano del Sud. Tale idea è stata dunque presentata dal Comune, al fine di reperire fondi in favore dello storico immobile.