Lavori all'aeroporto di Salerno: nuova proroga, il termine slitta al 31 dicembre

E' stato prorogato al 31 dicembre, il termine per ultimare le procedure legate ai fondi “Sblocca Italia": più tempo, per completare gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento dell’aeroporto Costa d’Amalfi.

Per scongiurare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia, dunque, il Governo ha fissato il nuovo termine.