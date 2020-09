Scuola: edilizia leggera e adeguamento alla normativa Covid, gli interventi a Salerno

Il 24 settembre, data in cui gli studenti della Campania torneranno in classe, è ormai alle porte. La Provincia di Salerno, a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione, ha avviato numerosi lavori nell’ambito della cosiddetta “edilizia leggera” per contrastare l’emergenza epidemiologica e assicurare l’inizio e lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di propria competenza, in condizioni di sicurezza nel pieno rispetto della normativa Covid19.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese

“Il nostro Ente attraverso il settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, durante tutta l’estate, in stretta sinergia con gli istituti scolastici di nostra competenza, ha lavorato per assicurare aule e spazi adeguati alle nuove regole del distanziamento sociale con ambienti riadattati attraverso interventi rapidi e mirati a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle lezioni. Sono interessati dagli interventi praticamente tutti i plessi scolastici che hanno richiesto l’adeguamento degli spazi. Stiamo lavorando nelle scuole per assicurare il “distanziamento sociale”, il rifacimento dei servizi igienici, la riparazione/sostituzione di infissi, le impermeabilizzazioni e sistemazioni impiantistiche. Inoltre, sono in corso altri lavori finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del “diritto allo studio” e a breve sarà avviata la distribuzione dei banchi monoposto e altri arredi ad integrazione di quanto richiesto dai dirigenti scolastici all’Ufficio Scolastico Regionale. I nostri uffici infine, con il supporto del Consigliere delegato Antonio Sagarese, stanno lavorando alla progettazione di altri interventi programmati per i quali stiamo attendendo i relativi finanziamenti in modo da poter avviare gli affidamenti e le relative esecuzioni"

Ecco il riepilogo dei lavori in corso:

ISTITUTI E QTE

Liceo Classico T. Tasso di Salerno € 295.369,67

Lavori di manutenzione straordinaria per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici dell'Area Nord € 393.840,16

Lavori di manutenzione presso la sede ITIS ed IPSIA (ex Istituto "Gatta") dell'I.I.S. "Cicerone" in Sala Consilina (SA). € 41.044,26

Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico degli edifici scolastici Mattei - Fortunato di Eboli – Besta Gloriosi di Battipaglia € 300.000,00

Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'edificio scolastico liceo Classico 'G. Vico' sede piazza Cianciullo 1 in Nocera Inferiore € 215.000,00

Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico del Liceo Tasso € 200.000,00

Lavori vari istituti scolastici di Salerno: PROFAGRI- TRANI E ALTRI € 179.280,06

Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico degli istituti scolastici nel comune di Nocera Inferiore € 145.347,26

Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto Scolastico Liceo Artistico 'Sabatini-Menna' sede di via Pio XI, 45 in Salerno € 91.121,68

Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto D'Istruzione Superiore 'Parmenide' sede di Via L. Rinaldi, n.1 in Vallo della Lucania (SA). € 100.000,00

IIS Genovesi - Da Vinci di Salerno. Lavori urgenti di ripristino e messa di sicurezza € 150.000,00

Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Leonardo da Vinci' sede di via Kennedy, 45 Sapri (SA). € 200.000,00

Lavori Edificio Scolastico "ASSTEAS" sede in Buccino e sede contrada Teglia, in San Gregorio Magno € 81.789,55

Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell'IIS "Vico - De Vivo" in via C. Mazzarella di San Marco di Castellabate (SA). € 100.000,00

Fondi Covid

LAVORI E QTE

Emergenza sanitaria da Covid,19 Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 1 (scuole di Laurino-Padula-Piaggine-Polla-Sala Consilina-Roccadaspide-Vallo della Lucania-Sapri-Teggiano-Sant’Arsenio) della provincia di Salerno – impresa Capacchione di Baronissi € 143.105,11

Emergenza sanitaria da Covid 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 2 (scuole di Agropoli-Campagna-Contursi-Buccino-San Gregorio Magno-bellizzi-Fisciano-Mercato San Severino-Oliveto-Giffoni Valle PianaPagani) della provincia di Salerno – impresa A. Giordano di Salerno € 184.447,67

Emergenza sanitaria da Covid 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 3 (scuole di Albanella-Baronissi-Battipaglia-Capaccio-Eboli) della provincia di Salerno – impresa Cardine di Lanzara (SA) € 160.248,84

Emergenza sanitaria da Covid 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 4 (Nocera Inferiore-Nocera Superiore-Roccapiemonte) della provincia di Salerno – impresa EGEL CANTIERI SOCIETA' COOPERATIVA - Quarto (NA) € 180.340,88

Emergenza sanitaria da Covid 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 5 (alcune scuole di Salerno) della provincia di Salerno – impresa COSTRUZIONI GENERALI PETRAGLIA GROUP S.r.l. di Salerno € 244.857,88

Emergenza sanitaria da Covid 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 6 (alcune scuole di Salerno) della provincia di Salerno – impresa € 160.671,50

Emergenza sanitaria da Covid 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 7 (scuole di Amalfi-Maiori-Minori-Cava dè Tirreni) della provincia di Salerno – impresa Fimiani Gianni S.r.l. di Mercato San Severino (SA) € 109.771,12

Emergenza sanitaria da Covid 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore AREA 8 (scuole di Angri-Castel san Giorgio-Sarno-Scafati-Siano) della provincia di Salerno – impresa E.MI.COS. del geom. Squillante Michele sas, di Sarno (SA) € 195.462,37

FORNITURE E QTE

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. Fornitura straordinaria di arredo scolastico per il distanziamento sociale nelle aule scolastiche degli istituti di istruzione superiore Area 1 della provincia di Salerno € 25.085,00

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. Fornitura straordinaria di arredo scolastico per il distanziamento sociale nelle aule scolastiche degli istituti di istruzione superiore Area 2 della provincia di Salerno € 27.925,00

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. Fornitura straordinaria di arredo scolastico per il distanziamento sociale nelle aule scolastiche degli istituti di istruzione superiore Area 3 della provincia di Salerno € 47.409,00

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. Fornitura straordinaria di arredo scolastico per il distanziamento sociale nelle aule scolastiche degli istituti di istruzione superiore Area 4 della provincia di Salerno € 49.790,00

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. Fornitura straordinaria di arredo scolastico per il distanziamento sociale nelle aule scolastiche degli istituti di istruzione superiore Area 5 della provincia di Salerno € 49.791,00

