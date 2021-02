Investimenti in Campania: acquistati 50 bus e 45 posti letto per neuropsichiatria infantile

La Giunta Regionale, con un finanziamento di circa 25 milioni, ha deliberato l'acquisto di altri 50 pullman da destinare al trasporto pubblico locale in Campania e di 45 posti letto per le attività di neuropsichiatria infantile

Nuovi investimenti sul fronte Sanità e Trasporti in Campania. In particolare, la Giunta Regionale, nella riunione di oggi, con un finanziamento di circa 25 milioni, ha deliberato l'acquisto di altri 50 pullman da destinare al trasporto pubblico locale in Campania.

I posti letto

Nella stessa riunione sono stati programmati, nell'ambito della rete ospedaliera, 45 posti letto per le attività di neuropsichiatria infantile.