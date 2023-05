Quadri Generali del Turismo Sostenibile in provincia di Salerno: l'incontro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il turismo apporta un contributo sostanzioso al PIL come certifica il WTTC. Nel 2019 le attività turistiche in Italia pesavano col 10,6% del PIL. L’anno della pandemia solo il 6,1% con una perdita sul mercato estero di oltre 20 miliardi di euro; nel 2022 a consuntivo ci sarà un altro recupero che tuttavia non livella ancora le perdite subite. Sempre al livello nazionale già ora la forza lavoro occupata è di quasi 2 milioni e 900 mila unità. Un comparto che merita quindi molta attenzione. Ma quanto pesa e quanto potrebbe pesare se viene adottato un piano strategico del turismo per l’intero territorio della provincia di Salerno? Quali gli strumenti e le leve strategiche su cui agire per uno sviluppo armonico e sostenibile? Con la partecipazione di politici, studiosi ed imprenditori del prodotto turistico, i quadri -sia pubblici che privati - saranno chiamati a definire i percorsi virtuosi di una sana politica del turismo. Capire, scegliere, agire ed intervenire per dare al turismo un assetto innovativo e proattivo di risultati concreti. E’ da questo punto che la Fenailp è partita per organizzare questa iniziativa che sarà articolata in tre giorni con 11 tematiche e con una sessione scientifica finale sulle politiche attive per il Turismo secondo Fenailp.

L’apertura il 10 maggio, alle ore 10, con i saluti del Presidente Nazionale della Fenailp, Sabato Pecoraro, del Presidente Nazionale Fenailp Turismo , Marco Sansiviero, del Consigliere Provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino e dell’Assessore al Turismo del Comune di Salerno , Alessandro Ferrara.Seguirà la prima Sessione dedicata al Turismo Sportivo - il Turismo motivato dalle discipline sportive -, al dibattito moderato dal giornalista Luca Iovine, parteciperanno: Paola Berardino Delegata Provinciale Coni Salerno, Luigi Sirica, Presidente Comitato Provinciale FCI (Federazione Ciclistica Italiana, e autorevoli rappresentanti della U.S. Salernitana 1919. Durante la tre giorni, grazie al Gruppo Iovine e a Luca Iovine, che riveste anche la carica di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Fenailp, , gli ospiti ed i relatori , protagonisti della tre giorni dedicata al Turismo, potranno sperimentare l’esperienza immersiva in ambiente simulato: il Metaverso , un universo virtuale interattivo , in cui gli utenti potranno interagire tra loro.

Gli altri temi e le Motivazioni del Turismo Sostenibile in Provincia di Salerno, saranno:

NATURA E BENESSERE: turismo Lento e i suoi benefici per le Comunità Locali

CINETURISMO: Location Fiction: Nuove mete turistiche

ORGANISMI TURISTICI INTERMEDI: Ruolo e funzioni per l’offerta turistica verso standard di qualità lungo tutta la filiera. Servizi al Turismo e modelli di cooperazione intersettoriali per una innovativa organizzazione sub regionale (OTI)

PIANO TURISTICO COMUNALE: Sviluppo del prodotto turistico locale secondo regole e principi del turismo internazionale. Strutture e infrastrutture necessarie al decollo turistico traguardo 2030.

TRANSIZIONE ECOLOGICA E RICETTIVITA’ PER UN TURISMO SOSTENIBILE: Ruolo e funzione delle imprese per la gestione ambientale del turismo alberghiero, extralberghiero. Sviluppo delle energie rinnovabili.

ACCESSIBILITA’ ED INTERMODALITA’ NELLE DESTINAZIONI: Analisi delle disfunzioni di connessione Via Aerea, Via Mare e Via Terra con pianificazione del modello per collegare la costa con le aree interne e la struttura aeroportuale con le destinazioni turistiche.

AGRICOLTURA PER IL TURISMO SOSTENIBILE: Filiera di qualità, adozione dei prodotti del territorio nelle strutture ricettive. Le prospettive del Metaverso.

TUTELA E FRUIZIONE ORDINATA DEI BENI CULTURALI: Sistemi di protezione e salvaguardia dei beni culturali del turismo di massa e nuove tecnologie per l’ordinata fruibilità e conoscenza.

IDENTITA’, PRODOTTI DI QUALITA’ E DIETA MEDITERRANEA: Racconto storico del cibo nei secoli tra scienza, diritto e cultura.

STRATEGIE PER IL TURISMO SOSTENIBILE TRAGUARDO 2030: Quadro regolatorio e prospettive di riforma.

Nei giorni 10 e 11 maggio i lavori saranno moderati dai giornalisti: Concita De Luca e Luciano Pignataro