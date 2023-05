Conclusa la tre giorni dei "Quadri generali del turismo sostenibile nelle Provincia di Salerno": presente Bonavitacola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con le conclusioni del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, si è chiusa la tre giorni sul Turismo organizzata dalle Fenailp Turismo sul tema “Quadri Generali del Turismo Sostenibile in Provincia di Salerno". La mattinata è cominciata con le relazioni Prof. Pasquale Strazzullo , Presidente Società Italiana Nutrizione SINU, della Dott.ssa Maria La Gloria, Co- Fondatrice dell’Associazione per la Dieta Mediterranea , del Prof Francesco Aversano dell’Università degli Studi di Napoli che hanno raccontato la nascita della Dieta Mediterranea diventata patrimonio immateriale dell’umanità nel 2010, grazie al fisiologo statunitense Ancel Keys. Un racconto storico del cibo nei secoli tra scienza e cultura. Nel dibattito ha partecipato, in collegamento dal Ministero dell’Agricoltura, il Direttore Oreste Gerini, gli interventi sono stati coordinati dal giornalista Luciano Pignataro.Nel pomeriggio la chiusura dedicata alle STRATEGIE PER IL TURISMO SOSTENIBILE TRAGUARDO 2030: Quadro regolatorio e prospettive di riforma. I lavori sono stati moderati dal Prof. Francesco Aversano, dell’Università di Napoli. Andrea Prete nel suo duplice ruolo di Presidente Unioncamere e Presidente della Camera di Commercio di Salerno ha salutato gli intervenuti. Il Presidente della Fenailp Turismo Marco Sansiviero nel suo intervento ha sintetizzato le risultanze delle relazioni di tutti gli invitati che saranno oggetto di un “ libro Bianco” da consegnare alla “politica”. In rappresentanza della Provincia è intervenuto il Consigliere Provinciale , Carmelo Stagliola , di seguito le relazioni tecniche del Prof. Felice Vertullo dell’Università degli Studi di Perugia, del Prof. Antonio Musio dell’Università degli Studi di Salerno, e del Prof. Francesco Morandi dell’Università degli Studi di Sassari .