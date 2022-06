Quotazioni Metroquadro di Salerno e Provincia, presentazione lunedì alla Camera di Commercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il mercato immobiliare salernitano nella puntuale fotografia di “Quotazioni Metroquadro Salerno e Provincia 2022”. Ritorna il fortunato appuntamento con i dati della casa editrice Mediapass che ogni anno rivela, con l’aiuto degli agenti immobiliari, cosa è accaduto negli ultimi dodici mesi. A dare manforte agli editori Pietro Ciavola ed Alessandro Passarelli ci sono rappresentanti di tutte e tre le categorie: Fiaip, Fimaa ed Anama rendendo l’esempio di Salerno davvero unico in Italia. Come sempre la pubblicazione è aperta dai saluti del sindaco Vincenzo Napoli che non fa mai mancare il suo incoraggiamento alla pubblicazione. C'è attesa per comprendere cosa è accaduto nell’anno della ripartenza a razzo del settore immobiliare dopo la battuta d’arresto forzata del 2020. La pubblicazione contiene i valori al metro quadro di appartamenti residenziali e di lusso oltre a box, posti auto, immobili per l’impresa, negozi e capannoni come sempre rilevati Comune per Comune e strada per strada dalla folta pattuglia degli agenti immobiliari. L’appuntamento è alle ore 10.30 nei saloni della Camera di Commercio in via Roma 29 a Salerno.Una mattinata interamente dedicata agli agenti immobiliari. Appartiene alla categoria il moderatore Fortunato Donnabella che darà la parola a Maria Bottiglieri presidente Fiaip Salerno, Giovanni D'Agostino presidente Fimaa Salerno, Antonio Bracalello presidente Anama Salerno.Previsti interventi di Vincenzo De Falco vice presidente nazionale e presidente Fimaa Campania, Paolo Righi past president Fiaip, Davide Agretti presidente nazionale Anama/Confesercenti, Salvatore Mirabile presidente Fiaip Campania. I rappresentanti cittadini con Michele Brigante assessore all'urbanistica del comune di Salerno, Pierluigi Pastore vice presidente Confindustria Salerno, Maurizio Pagliara Capo Area Servizi Estimativi e Omi Agenzia delle Entrate, Marta Garofalo, Consigliere ordine degli architetti di Salerno e Fabio Napoli vice presidente Ance Aies Salerno.