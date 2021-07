Recovery, parla Saiello: “Al via campagna d’ascolto con le imprese della Campania”

Il presidente della Commissione Speciale Industria 4.0 promuove serie di incontri con imprese e associazioni di categoria: “Confronto costante per interventi mirati per il rilancio della nostra economia”

“Misure e investimenti tesi al rilancio dei comparti produttivi della Campania devono essere il frutto di un confronto costante con gli attori principali di ciascun settore. Solo così possiamo mettere in campo interventi mirati, approfittando di ogni singolo euro messo a disposizione dalle risorse in arrivo del Next Generation Eu. Per questa ragione, con la Commissione che presiedo, intendo promuovere una serie di incontri con le associazioni, le cooperative, gli ordini professionali e il mondo accademico per elaborare idee e progetti che vadano nella direzione dei temi dell’innovazione e della sostenibilità, previsti dai finanziamenti del Recovery Fund e dalla programmazione europea 2021-2027”. Lo annuncia il presidente della IV Commissione speciale regionale Innovazione e Industria 4.0 Gennaro Saiello.

Lo scenario

“Intendo pormi come portavoce e riferimento delle istanze e delle richieste del mondo delle imprese campane – sottolinea Saiello - dando vita a una campagna d’ascolto fuori dal Palazzo, facendo rete con ogni singola realtà produttiva con le quali lavorare gomito a gomito avendo come unico fine la ripartenza dell’economia della nostra regione. Ogni organizzazione, pubblica o privata che sia, dovrà agire affinché tutti gli investimenti, le idee, i progetti e le ricerche siano canalizzate e sfruttate per questo specifico fine. Dobbiamo impegnarci per investire le risorse nella maniera migliore possibile, tenendo conto che la qualità della spesa è importante quanto la quantità delle risorse in arrivo”.