Restyling alle “Fornelle“: aggiudicato l’appalto, nessuno "sfratto" per i residenti

Si procede a passo spedito per la programmazione del restyling delle “Fornelle“: aggiudicato l’appalto per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico, ma anche per la riqualificazione degli spazi pubblici che riguardano gli alloggi Erp, nel rione del centro storico. Dopo l’assegnazione della gara al ribasso, i lavori dovrebbero concludersi entro settembre 2025.

I dettagli

Gli interventi previsti, in ogni caso, non altereranno le facciate dei fabbricati, ma si opterà per una riqualificazione energetica e sismica, con la sistemazione delle aree esterne, con attenzione al verde pubblico, come anticipa Il Mattino. Tramonta, così, il rischio di "sfratto" per i residenti della zona, durante l'intervento.