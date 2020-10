È salernitana la start-up che sta rivoluzionando il mondo energetico

Nove minuti per leggere la bolletta, 6 ore per capirla per via di 173 voci incomprensibili. A dirlo è Nomisma Energia, una società di ricerca energetica. Anche l’Antitrust ha denunciato in Senato le bollette poco chiare, causa i costi nascosti che rendono difficile la lettura.

La rivoluzione Revoluce

Proprio dei ragazzi di Salerno hanno deciso di aiutare le famiglie a non vedere più l’energia come una tassa da pagare, ma come un servizio essenziale da scegliere non solo per il prezzo più basso, ma soprattutto per la trasparenza dell’offerta e per l’innovativa esperienza di acquisto. Lo fanno risolvendo uno degli enigmi più spinosi: quanto costa realmente l’energia consumata? La start-up salernitana risponde con una semplice operazione: con l’energia ricaricabile di Revoluce il totale da pagare si ottiene moltiplicando il prezzo tutto incluso e senza costi fissi per il consumo.

La formula si basa sull’esigenza di conoscere il costo esatto di un singolo kWh consumato, come avviene in UK.

L'azienda

Mentalità internazionale ma forti radici nel territorio: il team, guidato dal CEO e Founder Giuseppe Dell’Acqua Brunone, è composto da sei trentenni di Salerno. L’azienda ha scelto uno stile alla Silicon Valley: smartworking, orari flessibili, formazione continua e retribuzione sopra la media con incentivi e bonus. Con questa forma mentis i risultati sono stati eccellenti: primo ed unico fornitore certificato ZeroTruffe, finalista al premio Le Fonti Awards 2020, Net Promoter Score e numero di recensioni più alto del settore (NPS a +66 e valutazione di 4,8 su 5 su Facebook e Google).

Perché scegliere la salernitana Revoluce?

Perché l’utente sa esattamente quanto costa l'energia consumata grazie al prezzo del kWh tutto incluso e senza costi fissi, non ha più l’incomprensibile bolletta, può controllare ogni giorno la spesa energia da smartphone, accumula bonus e kWh extra con le ricariche, ha un contratto verificato da uno studio legale specializzato, consuma energia 100% green ed ha una Garanzia Soddisfatti o Rimborsati.