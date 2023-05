Rigenerazione Urbana a Capaccio Paestum: al via i lavori per 5,5 milioni di euro

Sono iniziati stamattina, 20 maggio, i lavori di Rigenerazione Urbana della Città di Capaccio Paestum per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro. Il progetto è finanziato con fondi europei del PNRR. L’intervento vedrà la riqualificazione di via Italia ’61, Viale della Repubblica, Parco La Collinetta, Piazza Santini e borgo Cafasso. La maggior parte dei lavori riguarderà il centro di Capaccio Scalo. Previsti per viale della Repubblica interventi quali la realizzazione lungo l’asse stradale di nuovi marciapiedi, il potenziamento della pubblica illuminazione con nuovi pali e la sostituzione di quelli esistenti, la riqualificazione delle aree verdi esistenti con la fornitura di nuove piante e nuovo arredo urbano. Per via Italia 61 è in programma la realizzazione di marciapiedi, un nuovo e moderno arredo urbano e il completo rifacimento della pavimentazione stradale.

La mappa

A Piazza Santini i lavori comporteranno il completo rifacimento dei marciapiedi esistenti, il potenziamento della pubblica illuminazione con la previsione di nuovi pali e la sostituzione di quelli esistenti, un nuovo arredo urbano nonché il rifacimento della pavimentazione stradale esistente. Tutti i lavori saranno armonizzati con l’intervento già ormai in fase di completamento di via Magna Graecia. A Cafasso, infine, sono in programma il potenziamento della pubblica illuminazione, la riqualificazione delle aree verdi esistenti con la fornitura di nuove piante, nuovi elementi di arredo urbano che prevedono nuove pensiline e la realizzazione di una piazza dinanzi alla chiesa con il contestuale spostamento della viabilità esistente.

Parla il sindaco Franco Alfieri