Rinnovo delle concessioni per gli ambulanti: soddisfatta l'Anva

“Ottima e proficua riunione in Regione Campania inerente le linee guida per il rinnovo delle concessioni: quanto deciso permetterà agli operatori ambulanti della Campania di rinnovare le concessioni senza alcun problema. Le Associazioni di Categoria ANVA-Confesercenti, SIVA-Aicast, Assocampania, Assoimpreseitalia si dichiarano soddisfatte”.

Lo ha detto il coordinatore delle associazioni, Aniello Ciro Pietrofesa che sintetizza i particolari dell’intesa:

- Concessi ai Comuni ulteriori 60 giorni per avviare i procedimenti dei rinnovi agli operatori;

-gli operatori dovranno inviare ai Comuni i dati dell'impresa e della concessione tramite pec;

-la verifica della regolarità contributiva è rinviata al 1 gennaio 2023 con l'entrata in vigore della Carta di Esercizio.

Il Coordinatore Regionale Anva Aniello Ciro Pietrofesa, con i Presidenti di Siva-Aicast Felice Califano, di Assocampania dottor Enzo Speranza e di AssoimpreseItalia dottor Michele Pezzullo esprimono un “doveroso ringraziamento ai consiglieri regionali partecipanti On. Bruna Fiola, On. Franco Picarone, On. Antonio Marciano, all'assessore regionale Antonio Marchiello e al dottor Antonio Lepore "per averci ascoltato e per aver accolto le nostre istanze”.

La nota delle Associazioni Anva-Confesercenti Regionale Campania, Siva-Aicast, AssoCampania ed Assoimpreseitalia: