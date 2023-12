Rinviati i lavori della nuova viabilità verso autostrada Porto- Aeroporto Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’apertura dei lavori della nuova viabilità verso autostrada Porto- Aeroporto Salerno in programma lunedi' 18 dicembre alle ore 9;00, in via Cappello Vecchio a Salerno, è rinviata a data da destinarsi.

Resta invece confermata l'apertura dei lavori della nuova viabilita-infrastrutture Battipaglia, martedi' 19 dicembre alle ore 9:00 in via Brodolini 68, zona industriale.