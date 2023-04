Ripascimento a Salerno, assegnati i lavori ad Infratech

L'ha spuntata Infratech nel bando per gli interventi di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa del Comune di Salerno- Ambito 2. La società, infatti, risulta prima in classifica nella procedura di gara comunale per l'intervento pari a 38.246.135,55 euro. Come ricorda la pagina Facebook Arcan, il bando riguarda le opere marittime poste a difesa del litorale che insiste sul lungomare Clemente Tafuri, nel tratto compreso fra la foce del fiume Irno ed il porticciolo di Pastena.

L'obiettivo

L’amministrazione comunale, per dare sviluppo e rilancio alla città, anche a seguito dell’amplificazioni dei danni lungo il litorale, ha accelerato le procedure al fine della realizzazione delle opere di difesa costiera e ripascimento degli arenili di tutto il water-front di Salerno, permettendo in primo luogo la difesa e la messa in sicurezza dall’azione del moto ondoso del tessuto urbano.