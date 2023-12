Ripascimento a Torrione: lo start del cantiere per i lavori dell’ambito 2 dell’intervento

Via libera per lo start del cantiere per i lavori dell’ambito 2 dell’intervento di difesa della costa e di ripascimento, a cura del raggruppamento temporaneo d’imprese guidato da Infratech, a cui era stato assegnato l’appalto la scorsa primavera dal Comune. Come riporta La Città, con la rinuncia del Consorzio Stabile Grandi Lavori alla richiesta di sospensiva presentata in Consiglio di Stato, dopo la “sconfitta” al Tar, la causa ancora in corso varrà soltanto ai fini di un risarcimento danni.

I lavori

Seppur in ritardo rispetto al cronoprogramma, iniziano dunque i sopralluoghi “decisivi” per l’installazione dell’area del cantiere, per allargare il tratto di spiaggia che va dal Polo Nautico fino alla foce del fiume Irno.