Riqualificazione del centro storico di Montano Antilia: chiesti 900mila euro

Novecentomila euro per Montano Antilia "antica": c'è il parere favorevole per la proposta del Comune circa il recupero del centro storico da parte del Mibact. L'amministrazione guidata dal sindaco Luciano Trivelli ha candidato il progetto di riqualificazione al bando del Ministero dei Beni Culturali, prevedendo anche infopoint, l'elaborazione di itinerari turistici, iniziative relative all'offerta culturale, nonchè l'installazione di opere rievocative di personaggi della storia locale. Il tutto per valorizzare le bellezze storico-culturali del comune salernitano, rendendolo appetibile per i visitatori che potranno scoprire i vicoli e i punti caratteristici di Montano Antilia.

La soddisfazione del primo cittadino

"L'indirizzo politico è quello di attivare un procedimento a partecipazione pubblico-privata, tramite la valorizzazione di immobili e spazi pubblici che facciano da cassa di risonanza per il recupero dei fabbricati privati a favore della offerta turistico-ricettiva del territorio, rivitalizzando il borgo antico di Montano, per poi estendere tale esperienze alle frazioni di Abatemarco e Massicelle".