Nuova apertura "Sole365" a Sala Consilina: l'inaugurazione

Con grande entusiasmo, annunciamo che Sole365 apre le porte del suo nuovo punto vendita di Sala Consilina, situato in Via Don Luigi Sturzo, 136. Un supermercato che coprirà un’area di 850 Mq, ospitando oltre 12.000 prodotti, fra cui 2.000 a marchio Selex: un ventaglio ampissimo di referenze, pensato per incontrare sempre il gusto e le abitudini dei nostri clienti.

Particolare attenzione è dedicata al controllo della qualità e della freschezza dei prodotti: il nostro staff seleziona solo il meglio del territorio, da filiere controllate, per assicurare ai clienti di poter portare in tavola alimenti sani e sostenibili ogni giorno. Siamo felici che questa nuova apertura possa contribuire a consolidare, nella comunità locale, la filosofia dell’Every Day Low Price, cioè dei prezzi bassi tutto l’anno: infatti, da Sole365 i clienti non troveranno mai offerte a tempo limitato, ma prezzi sempre bassi. Una garanzia di convenienza, 365 giorni l’anno.