Epifania ed emergenza: pienone sul Corso Vittorio Emanuele, saldi già fino al 50%

Basta varcare la soglia di Corso Vittorio Emanuele, per avvertire la sensazione (errata ndr) che il Covid sia ormai un ricordo. Unico "promemoria" per chi osserva la ressa, le mascherine che, fortunatamente, questa sera sono state utilizzate da un numero maggiore di salernitani rispetto al solito. Un'Epifania all'insegna della folla e delle Luci, senza dubbio, quella di oggi, con innumerevoli cittadini a spasso per il centro.

E i commercianti, dal canto loro, hanno reso ancora più interessanti le prime giornate di saldi, per gli amanti dello shopping, proponendo sconti con percentuali molto alte. In particolare, tra i vari negozi che hanno attirato l'attenzione degli acquirenti, ribassi fino al 50% da Bata, Desigual, Carpisa, Yamamay, Bassetti, Intimissimi, Pandora, Alcott e Bershka, mentre Benetton, Libutti e Bijioux Brigitte hanno iniziato con offerte fino al 30%. Per avere un primo bilancio dell'avvio della stagione dei saldi, ad ogni modo, risulta necessario attendere almeno il fine settimana.