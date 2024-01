Al via i saldi in Campania, il vademecum dei consigli per gli acquisti sicuri

Al via, da oggi, in Campania i saldi invernali che offriranno interessanti occasioni di acquisto per 60 giorni. U.Di.Con ha stilato il vademecum dei consigli per fare acquisti sicuri. Per iniziare, è consigliabile diffidare di percentuali molto alte di sconto. Saldi oltre il 50% potrebbero non essere effettivamente su capi di stagione ma fondi di magazzino. Le vendite devono infatti essere realmente di "fine stagione". E' bene prestare attenzione dunque a scaffali semivuoti prima dei saldi e poi magicamente riempiti subito dopo. Il capo in saldo deve avere ben visibile il prezzo precedente, la percentuale di sconto e il prezzo finale. E' importante sempre conservare lo scontrino. I capi in saldo possono essere cambiati. Non è assolutamente vero il contrario. Il commerciante è obbligato a sostituire gli articoli che risultano difettosi.

I consigli

Inoltre, è preferibile non fermarsi al primo negozio che propone sconti ma confrontare i prezzi con quelli esposti su oggetti simili, anche in altri esercizi. Va ricordato che la merce in saldo deve essere separata nettamente e in modo chiaro dalla merce “nuova”. Diffidate delle vetrine interamente coperte da scritte o manifesti che non consentono di vedere la merce. In linea di principio, la possibilità di poter provare il capo è a discrezione del commerciante, ma sarebbe preferibile comunque acquistare capi dopo averli provati. Attenzione, infine, a chi nega la possibilità di pagare con carte elettroniche U.Di.Con consiglia in ogni caso, se possibile, di servirsi dei negozi di fiducia.