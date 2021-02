Geecom, il CMS salernitano sfida i colossi del web con l'e-commerce

Nuovo importante passo in avanti per Geecom, il CMS salernitano che sfida i colossi del web, aggiunge un nuovo importante tassello: si tratta del componente e-Commerce.

I dettagli

“Il componente e-commerce è in realtà pronto da tempo” – Spiega Andrea Pastore, CEO di Heliac Technologies (l’azienda salernitana ideatrice del progetto) – “ma abbiamo preferito attendere prima di rilasciarlo pubblicamente. Esistono già diversi siti che lo utilizzano da oltre un anno”. Il componente e-commerce rispecchia la filosofia degli altri prodotti Geecom: tanti sistemi di pagamento integrati e attivabili semplicemente con un click, diversi aspetti selezionabili per i prodotti, possibilità di usare il sito come catalogo e tanto altro. Il componente e-commerce, come tutti gli altri prodotti Geecom, è scaricabile gratuitamente dal sito www.geecom.org: “Geecom è un software open source liberamente scaricabile da tutti senza alcuna limitazione Il core business dell’azienda sono i servizi ad esso collegati: l’hosting, la consulenza e la formazione“ – spiega Andrea Pastore – “e sono tutti servizi non obbligatori, per i quali ci si può rivolgere anche all’esterno. È chiaro che avendolo sviluppato noi abbiamo una marcia in più, ma nessuno è obbligato a contattarci”.