Impennata di presenze nel primo weekend del 5° Salerno Boat Show

Grandissima partecipazione di pubblico nel primo fine settimana del 5° Salerno Boat Show, in programma a Marina d’Arechi fino al 10 ottobre. Nelle giornate di sabato e domenica, si è registrata un’affluenza di circa 15.000 visitatori.Una vera impennata rispetto alla scorsa e alle precedenti edizioni, con un trend che fa prevedere di poter superare quest’anno le 30.000 presenze. La sensazione positiva è stata confermata da molti espositori, che hanno già concluso contratti di vendita e avviato importanti trattative. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento del Salerno Boat Show nel primo fine settimana” - ha commentato la Marina Manager di Marina d’Arechi Anna Cannavacciuolo. “Ci aspettavamo un’edizione in crescita rispetto alle precedenti, ma non immaginavamo una risposta così importante da parte di visitatori e addetti ai lavori. Questo conferma l’attrattività dell’evento, che mette al centro nautica e turismo, richiamando tanti appassionati provenienti non solo da Salerno e dalla Campania, ma anche da altre regioni d’Italia”.

L’appuntamento ora è con il secondo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 10 alle 19, a ingresso libero.

Tanti gli eventi in programma:

Sabato 9 ore 10.00

“Freedom and super jump class” con Mascia Marigliano passeggiata sportiva con cuffie wireless e super jump con prenotazione obbligatoria

Sabato 9 ore 18

“Emozioni in danza - seconda edizione”, spettacolo a cura di Simona Dipierri

Sabato 9 dalle ore 16 alle 19

“Nuvole di mare” - Live painting con gli artisti di fama internazionale Andrea Scoppetta e Pasquale Qualano, a cura di DLivemedia. Un appuntamento originale, in compagnia dei due rappresentanti delle più grandi Case Editrici Mondiali, Marvel e Disney-Pixar, che con la loro maestria tecnica, regaleranno dei talk e delle performance pittoriche rappresentative della tematica principale del Boat Show: il mare, le barche e la nautica. La Giornata sarà condotta e presentata da Pino Cuozzo, famoso blogger e influencer del genere fumetto e letteratura.

Domenica 3 dalle ore 10 alle 13

“Fitweb metabolic day” con dimostrazioni dal vivo

Domenica 10 dalle ore 17

Musica live con Casanova Swing Band, a cura di De Art Progetti