Salerno-Capri: dal 24 marzo al via le corse di Alicost, pubblicato intanto il bando per il Metrò del Mare

Riprenderanno il 24 marzo, a Salerno, i collegamenti marittimi per l'isola di Capri. Grazie ad Alicost, infatti, sarà possibile raggiungere l’isola di Capri direttamente dalla nostra città: la partenza è prevista dal Molo Manfredi con arrivo al Porto di Marina Grande, a pochissima distanza dal centro. Sono disponibili autobus e taxi per raggiungere in breve tempo l’alloggio prenotato o semplicemente per visitare i punti nevralgici dell’isola. In alternativa, c’è la funicolare, dalla mattina alla sera, una vera e propria istituzione: in meno di 5 minuti si arriverà alla famosissima Piazzetta. L’aliscafo da Salerno a Capri è dotato di tutti i comfort necessari per viaggiare stando comodi. Oltre a essere veloce, in circa 90 minuti si arriverà a destinazione, permette di rilassarsi al meglio: per chi ha voglia di fare quattro passi all’interno dell’aliscafo, c’è un bar per ordinare un caffè, sgranocchiare uno snack o semplicemente leggere il giornale. Schermi sintonizzati sui più importanti canali sul digitale e la possibilità, a bordo, di collegare i propri dispositivi al Wi-fi per essere sempre connessi a internet con Alicost che accoglie anche le persone con mobilità ridotta.

Le informazioni sui biglietti

Dopo aver provveduto al pagamento on-line sul sito Alicost, si riceverà via mail il ticket di prenotazione per procedere poi all’imbarco. In questo modo, si evitano lunghe file e si potrà arrivare anche soltanto con 15 o 20 minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza. (Fino a 3 anni d'età l’imbarco a bordo è gratuito mentre da 3 a 12 anni è prevista una tariffa agevolata).

Il Metrò del Mare

Intanto, è stato pubblicato, ieri, il bando di gara per l’affidamento del servizio del Metrò del Mare per l’estate 2024. "Nei giorni scorsi avevo avuto modo di verificare con un tavolo di lavoro, lo stato di avanzamento delle procedure di affidamento del servizio di trasporto veloce via mare per il Cilento, il nostro più noto Metrò del Mare - spiega il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - Oggi la Regione Campania, grazie al lavoro del Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, ha provveduto a pubblicare il bando di gara. La scadenza è fissata al 15 aprile. Abbiamo il tempo giusto per fare bene. Non ci resta che sperare nella partecipazione degli operatori del settore", ha concluso soddisfatto.