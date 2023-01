Crisi del commercio a Salerno, chiude anche la storica “Cartablù” di via Roma

Un altro storico negozio chiude definitivamente la serranda a Salerno. Si tratta di “Cartablù”, la famosa bottega di penne e oggetti particolari di Fabrizio Cardaci, situata in via Roma 84.

La storia

L’attività commerciale è stata ben 35 anni punto di riferimento per avvocati, medici, ingegneri, architetti, insomma professionisti che erano alla ricerca di uno strumento utile (in particolare una penna) da utilizzare per il proprio lavoro o da regalare. La chiusura di “Cartabù” si aggiunge a quelle della “Casa della penna”, della “Cartolibreria Manzo” e “La Cartaria”.