Commercio in crisi: chiude anche lo storico negozio "Spirito Giocattoli" di Piazza Portanova

La crisi economica continua a colpire il commercio salernitano. In questi giorni, infatti, è spuntato un cartello per affittare il locale che ospitava lo storico negozio “Spirito Giocattoli” situato nella centralissima Piazza Portanova.

Commercio in crisi

Tanta amarezza per i clienti che, per decenni, hanno avuto in quell’attività commerciale un punto di riferimento per l’acquisto di giocattoli per i bambini. Resterà aperto, invece, il punto vendita in via Raffaele Mauri a Pastena.