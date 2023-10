Da Salerno a Colonia: OrtoRomi approda ad Anuga, la fiera mondiale per l’industria alimentare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

OrtoRomi sarà presente per la prima volta ad Anuga, la fiera mondiale dell’industria alimentare che si terrà a Colonia tra il 7 e l’11 ottobre.

La partecipazione alla manifestazione consentirà all’azienda – che ha una delle sedi a Bellizzi in provincia di Salerno – di far conoscere l’alta qualità delle materie prime che vengono utilizzate per la produzione del prodotto finale.

Insalate di I gamma, succhi, zuppe fresche pronte al consumo: i prodotti OrtoRomi rappresenteranno a Colonia l’essenza del “made in Italy” con riferimento all’alimentazione. Gusto e benessere: un binomio che da sempre ha caratterizzato i prodotti alimentari italiani, molto apprezzati nel mondo.

OrtoRomi presenterà il proprio vasto assortimento di Zuppe Fresche, preparate con materie prime selezionate ed altri pochi ingredienti di alta qualità, in un mix di benessere, gusto e praticità. Sono inoltre confezionate in pack studiati per ridurre l’impatto ambientale. Un aspetto, questo, a cui l’azienda pone sempre grande attenzione.

OrtoRomi

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente, unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione, uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) che lavorano le materie prime conferite da 49 Aziende Agricole italiane. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio OrtoRomi, offre soluzioni di alta qualità, sicure, prodotte con la massima attenzione e nel rispetto dei principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste, le parole chiave dell’offerta. OrtoRomi: soluzioni originali, gustose, pratiche e salutari, ideali per chi desidera stare bene. www.ortoromi.it